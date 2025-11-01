Журналиста из Рязани Ежова* заочно осудили на шесть лет

По данным источника агентства, на Ежова* в 2025 году возбудили уголовные дела по статьям 330.1 (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации и участие в деятельности такой организации), 282.3 (Финансирование экстремистской деятельности) УК РФ. Советский районный суд заочно вынес ему приговор 1 ноября. В настоящее время Ежов* запросил политическое убежище в Эстонии.

Российский журналист, уроженец Рязани Сергей Ежов* заочно приговорен к шести годам лишения свободы Октябрьским районным судом Рязани. Об этом 1 ноября сообщило РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Со ссылкой на источники уточняется, что в 2000-х годах Ежов* возглавлял рязанское отделение экстремистской Национал-большевистской партии***, участвовал в захвате здания Минздрава в 2004 году, а также в избиениях активистов движения «Наши».

Кроме того, отмечается, что он сотрудничает с нежелательным изданием The Insider**** и экстремистским ФБК**, получает деньги от западных фондов.

Напомним, Ежова* признали иноагентом в июле 2024 года.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Запрещенная в России террористическая организация

*** Запрещенная в России экстремистская организация

**** СМИ, выполняющее функции иноагента в России и признанное нежелательным в России