Журналист из Рязани Ежов* признан иноагентом

Российский журналист, уроженец Рязани Сергей Ежов* признан иноагентом. Информацию опубликовал федеральный Минюст.
По версии ведомства, Ежов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Также из реестра исключили организацию «Рязанский мемориал» в связи с ликвидацией.
В обновленный список вошли:
— Юрист Григорий Вайпан*;
— Журналистка Олеся Герасименко*;
— Петербургский депутат Сергей Трошин*;
— Петербургский экс-депутат Федор Уткин*.
Также из реестра из-за ликвидации исключили «Российский исследовательский центр по правам человека».
*признаны на территории РФ иноагентами