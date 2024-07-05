Журналист из Рязани Ежов* признан иноагентом

Информацию опубликовал федеральный Минюст. В этот же день из реестра исключили «Рязанский мемориал» в связи с ликвидацией.

Российский журналист, уроженец Рязани Сергей Ежов* признан иноагентом. Информацию опубликовал федеральный Минюст.

По версии ведомства, Ежов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации. Выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также из реестра исключили организацию «Рязанский мемориал» в связи с ликвидацией.

В обновленный список вошли:

— Юрист Григорий Вайпан*;

— Журналистка Олеся Герасименко*;

— Петербургский депутат Сергей Трошин*;

— Петербургский экс-депутат Федор Уткин*.

Также из реестра из-за ликвидации исключили «Российский исследовательский центр по правам человека».

*признаны на территории РФ иноагентами