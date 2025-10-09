Путин назвал причину крушения азербайджанского самолета, разбившегося в декабре 2024 года

Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Алиевым заявил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Он отметил, что в день трагедии Россия вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, по словам Путина, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах. «Самолет AZAL был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами», — заявил Путин. Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2024 года в Казахстане. Разбившийся самолет летел из Баку в Грозный. Погибли 38 человек. После авиакатастрофы зарубежные СМИ писали, что самолет был сбит российской системой ПВО.

Путин назвал причину крушения азербайджанского самолета, разбившегося в декабре 2024 года. Президента цитирует РИА Новости.

Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Алиевым заявил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL связаны в том числе с тем, что в небе находился украинский беспилотник. Он отметил, что в день трагедии Россия вела три украинских беспилотника, которые пересекли границу страны. Две ракеты, которые были выпущены системой ПВО России, по словам Путина, не поразили самолет AZAL напрямую, а взорвались в нескольких метрах.

«Самолет AZAL был задет, скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами», — заявил Путин.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2024 года в Казахстане. Разбившийся самолет летел из Баку в Грозный. Погибли 38 человек. После авиакатастрофы зарубежные СМИ писали, что самолет был сбит российской системой ПВО.