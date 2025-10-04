В Рязани спилят аварийные деревья для высадки новых

В Рязани спилят аварийные деревья для высадки новых. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба горадминистрации.

Замена аварийных деревьев запланирована на следующих участках:

улица Чкалова (от Первомайского проспекта до улицы Островского);

улица Введенская (от улицы Ленина до площади Мичурина);

улица Семинарская (от улицы Каширина до площади Маргелова);

улица Горького (от площади Ленина до улицы Свободы и от улицы Есенина до улицы Новой);

улица Ленина (от улицы Николодворянской до улицы Свободы).

По данным мэрии, растущие на данных участках тополя и ясени в возрасте более 50 лет признаны аварийными. Отмечается, что для таких видов растений в городских условиях этот возраст является критическим, они начинают усыхать.

Специалисты уже начали спиливать аварийные деревья и подготавливать территории под высадку новых. Работы проводятся в рамках санитарной оздоровительной кампании. Озеленение проведут в октябре.

Ранее рязанцы пожаловались на вырубку деревьев на улице Введенской.