Роспотребнадзор напомнил рязанцам, как обезопасить себя в сезон гриппа и ОРВИ

Рязанцам напомнили, как обезопасить себя в сезон гриппа и ОРВИ. Соответствующее интервью с ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Анастасией Масловой опубликовала ГТРК «Ока».

"Грипп очень опасен своими осложнениями: пневмонией, абсцессом легкого, менингитом. От данной инфекции необходимо прививаться. Это один самых эффективных способов профилактики. Оптимальное время для проведения иммунизации — сентябрь-октябрь", — рассказала Анастасия Маслова.

Она отметила, что подъем заболеваемости прогнозируется на ноябрь-декабрь.

Кроме того, по словам эксперта, необходимо соблюдать несколько основных правил: не контактировать с людьми, которые имеют признаки проявления заболевания, сократить время пребывания в местах массового скопления людей, использовать маску или респиратор.

Также нужно проветривать помещения, проводить влажную уборку, мыть руки, использовать антисептики и вести здоровый образ жизни.

Эксперт сообщила, что Роспотребнадзор фиксирует снижение случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Эпидемиологическая ситуация в Рязанской области стабильная.

Напомним, ранее сообщалось, что с 29 сентября по 5 октября более шести тысяч рязанцев заболели ОРВИ.