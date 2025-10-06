За неделю более шести тысяч рязанцев заболели ОРВИ

С 29 сентября по 5 октября ОРВИ заболели 6663 рязанцев, что ниже предыдущей недели на 10,4%. Среди заболевших ОРВИ жители Рязани составляют 78,1%. Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 20 случаев COVID-19 (на позапрошлой — 24).

С 29 сентября по 5 октября ОРВИ заболели 6663 рязанцев, что ниже предыдущей недели на 10,4%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Среди заболевших ОРВИ жители Рязани составляют 78,1%.

С начала прививочной кампании вакцинировано 37,6% взрослых от числа запланированных и 56,8% детей.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 20 случаев COVID-19 (на позапрошлой — 24).