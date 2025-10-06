Рязань
Итоги года
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 685
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 642
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 646
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 856
За неделю более шести тысяч рязанцев заболели ОРВИ
С 29 сентября по 5 октября ОРВИ заболели 6663 рязанцев, что ниже предыдущей недели на 10,4%. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Среди заболевших ОРВИ жители Рязани составляют 78,1%.

С начала прививочной кампании вакцинировано 37,6% взрослых от числа запланированных и 56,8% детей.

Кроме того, за прошедшую неделю на территории региона зарегистрировано 20 случаев COVID-19 (на позапрошлой — 24).