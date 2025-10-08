На пожаре в Рязанской области пострадали женщина и трое детей

По предварительной информации, 8 октября в Старожиловском районе в одной из квартир произошла утечка газа, который затем воспламенился. Троих несовершеннолетних и их мать госпитализировали. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначена проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее о пожаре в многоквартирном доме сообщила пресс-служба МЧС.