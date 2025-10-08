Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 08
14°
Чтв, 09
16°
Птн, 10
15°
ЦБ USD 81.93 -1.07 08/10
ЦБ EUR 95.67 -1.16 08/10
Нал. USD 82.10 / 82.00 08/10 13:25
Нал. EUR 96.36 / 97.50 08/10 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 012
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 811
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 804
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 089
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На пожаре в Рязанской области пострадали женщина и трое детей
По предварительной информации, 8 октября в Старожиловском районе в одной из квартир произошла утечка газа, который затем воспламенился. Троих несовершеннолетних и их мать госпитализировали. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначена проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее о пожаре в многоквартирном доме сообщила пресс-служба МЧС.

На пожаре в Рязанской области пострадали женщина и трое детей. Об этом сообщает региональный следком.

По предварительной информации, 8 октября в Старожиловском районе в одной из квартир произошла утечка газа, который затем воспламенился. Троих несовершеннолетних и их мать госпитализировали.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначена проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее о пожаре в многоквартирном доме сообщила пресс-служба МЧС.