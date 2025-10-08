Рязань
Госжилинспекция организует проверку УК из-за срывов подачи тепла в дома Рязани
В прокуратуре отреагировали на публикацию РЗН. Инфо. И после проверки вынесла представление мэру города.