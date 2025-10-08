Госжилинспекция организует проверку УК из-за срывов подачи тепла в дома Рязани

Глава региона поручил ГЖИ подготовить информацию о работе управляющих компаний в период старта отопительного сезона. «Пуск тепла — это задачи администраций, РМПТС, других ресурсоснабжающих организаций. Но в конце списка стоят управляющие компании. Я знаю, не везде УК отрабатывают так, как должно быть. Нужно свести эту информацию воедино», — сказал Малков. По фактам выявленных нарушений в регионе планируют обращаться в соответствующие структуры. Напомним, рязанцы массово пожаловались на отсутствие отопления в домах после начала отопительного сезона. Комментарии с жалобами поступают до сих пор.

В прокуратуре отреагировали на публикацию РЗН. Инфо. И после проверки вынесла представление мэру города.