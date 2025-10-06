Прокуратура организовала проверку после публикации РЗН. инфо об отсутствии отопления у сотни рязанцев

Напомним, ранее мы перечислили адреса рязанцев, которые остаются без отопления и горячей воды. Прокуратура организовала проверку. Специалисты оценят действия должностных лиц администрации Рязани, подрядчиков, выполняющих работы по капитальному ремонту магистральных трубопроводов, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.