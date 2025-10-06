Мэру Рязани вынесли представление из-за отсутствия отопления у сотни жителей города

В прокуратуре заявили, что мэрия не организовала надлежащий контроль за соблюдением подрядными организациями сроков выполнения работ по капитальному ремонту магистральных трубопроводов в Рязани, что и повлекло срыв отопительного сезона 2025/2026 годов. Прокуратура области внесла главе администрации Рязани представление. Ранее РЗН. инфо перечислило список адресов рязанцев, оставшихся без отопления и горячей воды. После публикации прокуратура организовала проверку.

