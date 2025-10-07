Заболеваемость ОРВИ в школах Рязани снизилась в два раза

В горадминистрации отметили, что из-за ОРВИ и гриппа учебный процесс приостановлен в четырех классах в четырех школах города. 30 сентября классов с приостановленным учебным процессом было 10. А 23 сентября — 37. Отметим, за прошедшую неделю более шести тысяч рязанцев заболели ОРВИ.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в школах Рязани снизилась в два раза. Соответствующие данные предоставили РЗН. Инфо в пресс-службе мэрии, назвав количество классов с приостановленным учебным процессом.

