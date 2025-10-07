Еще несколько улиц в Рязани останутся без воды 8 сентября

Еще несколько улиц в Рязани останутся без воды 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала». Холодной воды не будет с 10:00 до 11:30 по следующим адресам: 2-я Линия 1, 5, 9; 4-я Линия 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67; 5-я Линия 46а; 6-я Линия 4, 8, 10, 18, 20, 24; Гагарина с 72 по 160 (четная сторона); Островского с 12 по 24 (чётная сторона) и с 13 по 23 (нечётная сторона); Полетаева С 10 по 32 (чётная сторона) и с 19 по 33 (нечётная сторона); Стройкова 64; Татарская с 20 по 68 (чётная сторона) и с 43 по 91 (нечётная сторона); Гагарина 158 (МБОУ Гимназия № 2); Островского 15а (МБДОУ Детский сад № 12), 24 (МБОУ Школа № 19 (25) и другие.

Напомним, рязанцев предупредили об отключении холодной воды 8 октября с 09:30 до 17:00.