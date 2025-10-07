Рязань
Еще несколько улиц в Рязани останутся без воды 8 сентября
Еще несколько улиц в Рязани останутся без воды 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет с 10:00 до 11:30 по следующим адресам:

  • 2-я Линия 1, 5, 9;
  • 4-я Линия 1, 2/1, 3, 5, 7, 34, 65, 67;
  • 5-я Линия 46а;
  • 6-я Линия 4, 8, 10, 18, 20, 24;
  • Гагарина с 72 по 160 (четная сторона);
  • Островского с 12 по 24 (чётная сторона) и с 13 по 23 (нечётная сторона);
  • Полетаева С 10 по 32 (чётная сторона) и с 19 по 33 (нечётная сторона);
  • Стройкова 64;
  • Татарская с 20 по 68 (чётная сторона) и с 43 по 91 (нечётная сторона);
  • Гагарина 158 (МБОУ Гимназия № 2);
  • Островского 15а (МБДОУ Детский сад № 12), 24 (МБОУ Школа № 19 (25);
  • Полетаева стр. 14 (МБОУ Гимназия № 5), 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1), 30 (Общежитие № 3 РГРТУ им. Уткина), 30 корп.1 (Общежитие № 4 РГРТУ им. Уткина);
  • ЦТП /котельные Гагарина, д.156стр.4;
  • Стройкова, д.30А;
  • 1-я Линия, д.4А4;
  • Островского, д. 24 Б.

Напомним, рязанцев предупредили об отключении холодной воды 8 октября с 09:30 до 17:00.