Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
14°
Срд, 08
15°
Чтв, 09
15°
ЦБ USD 83 1.1 07/10
ЦБ EUR 96.83 0.78 07/10
Нал. USD 82.55 / 82.75 07/10 13:45
Нал. EUR 96.72 / 98.00 07/10 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 856
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 717
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 725
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 963
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 8 октября
С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: 2-й Школьный переулок, дом № 1; Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 60 корпус 1,64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (школа № 39 Центр физико-математического образования), 62 корпус 2 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ).

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 8 октября. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

С 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • 2-й Школьный переулок, дом № 1;
  • Первомайский проспект, дома №№ 58, 58 корпус 1, 60 корпус 1,64, 64 корпус 1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 62 корпус 1 (школа № 39 Центр физико-математического образования), 62 корпус 2 (ГКУ ОМЦ РЕЗЕРВ).