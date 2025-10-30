В Рязани на заседании гордумы подвели итоги подготовки к отопительному сезону

В Рязгордуме подвели итоги подготовки города к отопительному сезону. Отмечено, что подготовка началась в мае, а тепло начали подавать поэтапно с конца сентября. Специальная комиссия еженедельно контролировала процесс. Промыто и испытано давлением 94% жилых домов, что больше прошлогоднего показателя. Подготовлено большинство социально значимых объектов: школы, детские сады, спортивные и культурные организации. Некоторые проблемы возникли из-за несвоевременного предоставления документов несколькими управляющими компаниями. Благодаря капремонту снизился процент износа теплотрасс. Прокуратура вынесла представление мэру из-за задержек, ситуация детально проанализирована комиссией. Все поступающие жалобы оперативно рассматриваются.

В Рязани подвели итоги подготовки коммунальной инфраструктуры, социальных объектов и жилищного фонда к отопительному сезону. Заместитель главы администрации Олег Самсонов представил результаты проделанной работы на заседании гордумы в четверг, 30 октября.

Заместитель мэра отметил, что подготовка к отопительному сезону началась в мае. Поэтапная подача тепла стартовала 29 сентября. По его словам, для анализа готовности к отопительному периоду действовала специальная комиссия, которая оценивала ситуацию по графику, три раза в неделю. Также Самсонов уточнил, что управление энергетики и ЖКХ горадминистрации регулярно проводило совещания с управляющими и обслуживающими организациями.

Согласно представленному докладу, во время начала отопительного сезона промыли и опрессовали 2532 дома, что составляет 94% от общего количества. По сравнению с предыдущим годом показатели увеличились. За аналогичный период в 2024 году опрессовали 2465 домов — 92%.

Олег Самсонов рассказал, что к началу отопительного периода подготовили 204 учреждения социальной сферы, 66 школ, 99 детских садов, 12 учреждений дополнительного образования, 15 культурных и 12 спортивных организаций.

По его словам, трудности в подаче тепла возникали из-за халатности некоторых управляющих компаний. Выяснилось, что 10 УК Рязани не смогли вовремя предоставить документы для получения паспорта готовности к отопительному сезону. Для решения подобных проблем госжилинспекция предпримет необходимые меры и направит в прокуратуру обращения.

Также стало известно, что благодаря проведению капитального ремонта удалось уменьшить износ тепловых сетей 75% до 73%.

Кроме того, Самсонов прокомментировал информацию о вынесении прокуратурой представления мэру из-за нарушения сроков выполнения ремонтной программы.

«Мною было проведено совещание, собрана комиссия с участием представителей областной прокуратуры, где мы тщательно разобрали причины невыполнения данных работ в установленные сроки и спланировали необходимые мероприятия», — заявил заместитель мэра.

Он также добавил, что все жалобы, опубликованные в социальных сетях или отправленные через мессенджеры, регулярно обрабатываются.