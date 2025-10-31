Рязань
В Рязани зафиксировали пробки в 11 баллов
Рязань побила рекорд по пробкам. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе «2ГИС».

По данным сервиса, в Рязани вечером 31 октября зафиксировали пробки в 11 баллов.

«Такое бывает достаточно редко. 2ГИС показывает пробки на основе анализа данных GPS от пользователей — считает скорость на дорогах и оценивает цвет по шкале в сравнении с обычной скоростью на этой дороге. Чем больше в городе доля дорог, движение на которых затруднено или просто отсутствует, тем выше балл», — отметили в пресс-службе «2ГИС».

Там добавили, что максимальный балл пробок — 10, но иногда фиксируются очень длинные пробки и сервис показывает 11 баллов.

Ранее рязанцам перечислили улицы, где образовались заторы.

Фото РЗН. инфо предоставили в пресс-службе «2ГИС»