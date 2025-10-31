В Рязани образовались 10-балльные пробки

Город «встал» в пробки вечером в пятницу, 31 октября. Заторы образовались на улицах Ленина, Горького, Есенина, Циолковского, Дзержинского, Каширина, Соборная, Краснорядская, Маяковского, Сенная, Чкалова, Зубковой, Новоселов. Также движение затруднено на Первомайском проспекте, Московском, Куйбышевском, Касимовском, Муромском шоссе, Южной окружной дороге. Согласно данным «Яндекс Карт», в городе произошли аварии на улицах Каширина, Южной окружной, Новоселов, Есенина.