В Рязани на Окружной дороге столкнулись две фуры
В Рязани на Окружной дороге произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Очевидцы уточняют, что столкнулись две фуры «лоб в лоб». На месте работают скорая помощь и ГАИ.
В Рязани на Окружной дороге произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия».
Очевидцы уточняют, что столкнулись две фуры «лоб в лоб».
На месте работают скорая помощь и ГАИ.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», на Окружной образовалась пробка в 8 баллов.
Фото: Рязань. Происшествия / Яндекс. Карты