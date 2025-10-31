В Рязани на Окружной дороге столкнулись две фуры

В Рязани на Окружной дороге произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Очевидцы уточняют, что столкнулись две фуры «лоб в лоб». На месте работают скорая помощь и ГАИ.