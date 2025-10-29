Синоптики спрогнозировали, когда выпадет первый снег

Синоптики спрогнозировали, когда выпадет первый снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста Татьяну Позднякову.

По ее словам, снег в ЦФО ожидается в середине ноября.

Она отметила, что в каком-то виде снег не исключен и в ближайшие праздничные дни. Однако, скорее всего, он останется незамеченным.

Синоптик уточнила, что устойчивый снежный покров с большой долей вероятности сформируется только в декабре.