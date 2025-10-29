Синоптики спрогнозировали, когда выпадет первый снег
Синоптики спрогнозировали, когда выпадет первый снег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста Татьяну Позднякову.
По ее словам, снег в ЦФО ожидается в середине ноября.
Она отметила, что в каком-то виде снег не исключен и в ближайшие праздничные дни. Однако, скорее всего, он останется незамеченным.
Синоптик уточнила, что устойчивый снежный покров с большой долей вероятности сформируется только в декабре.