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Защита обжаловала 29-летний приговор рязанскому подрывнику Сидики*
Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом 11 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Поповского. По его словам, подана апелляционная жалоба. Напомним, ФСБ показало кадры задержания рязанского подрывника Сидики*. *внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов

Защита обжаловала 29-летний приговор в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики* по делу о подрыве железной дороги под Рязанью и атаке на военный аэродром Дягилево. Об этом 11 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

По его словам, подана апелляционная жалоба.

Напомним, ФСБ показало кадры задержания рязанского подрывника Сидики*.

Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов