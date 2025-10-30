Рязанский хлебозавод № 3 исключили из программы приватизации на 2025 год

Акции АО «Хлебозавод № 3 города Рязани» исключили из программы приватизации на 2025 год. Соответствующее решение приняли на заседании Рязгордумы в четверг, 30 октября. Депутаты одобрили внесение изменений в программу приватизации муниципального имущества и исключили акционерное общество «Хлебозавод № 3» из перечня объектов. Планируется, что его вновь включат в программу на следующий год.

Напомним, хлебозавод № 3 внесли в программу приватизации муниципального имущества в апреле 2022 года. Некоторые депутаты выступили против данного решения. По их словам, о судьбе организации «будет ничего неизвестно» и, скорее всего, «предприятие закроется».

Позже власти обеспокоились размерами финансирования хлебозавода № 3. Представитель контрольно-счетной палаты выразил опасения по поводу передачи предприятию 200 тысяч рублей в качестве субсидии и предположил, что оно может уйти в банкротство.