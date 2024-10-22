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Депутаты рязгордумы обеспокоились размерами финансирования хлебозавода № 3
Согласно проекту решения об увеличении объема предоставляемых межбюджетных трансфертов на 549,6 миллиона рублей, планируется предоставить субсидию Хлебозаводу № 3 в 200 тысяч рублей. Представитель контрольно-счетной палаты выразил опасения по поводу предоставляемой субсидии.

Депутаты рязгордумы обеспокоились размерами финансирования хлебозавода № 3. На обсуждении вопроса на комитете по бюджету и налогам побывал корреспондент РЗН. Инфо.

Согласно проекту решения об увеличении объема предоставляемых межбюджетных трансфертов на 549,6 миллиона рублей, планируется предоставить субсидию хлебозаводу № 3 в 200 тысяч рублей.

Представитель контрольно-счетной палаты выразил опасения по поводу предоставляемой субсидии.

«Предприятие может уйти в банкротство, предоставление субсидии рискованно. Эти расходы скорее всего будут не результативны, потому что предприятие не имеет концепции развития», — отметила КСП. Депутаты согласились с палатой.

Представитель горадминистрации пояснила, что у завода есть два участка, которые находятся в аварийном состоянии. По ее словам, при проверке эксперты сделали вывод, что надо делать реконструкцию.

«Хлебозавод имеет мобилизующее задание — производить чуть больше семи тонн хлеба. У них отсутствует финансовая возможность сделать проектно-сметную документацию и реконструкцию. Других акционеров у них нет, только город», — отметила она.

Глава Рязани Татьяна Панфилова спросила о дальнейших планах развития предприятия. Ей ответили, что до конца 2024 года планируется провести встречу с новым директором, утвердить план развития, но говорить о конкретных цифрах преждевременно.

«КСП выразила свою обеспокоенность. Мы приняли ее во внимание. Нужно обезопасить людей, которые там работают, и финансировать реконструкцию. При этом, мы не можем не выполнить мобилизационное задание», — заключила Панфилова.

Также из доклада начальника финансово-казначейского управления администрации города Светланы Феногеновой стало известно, что 100 миллионов пойдут на капремонт тепловых сетей, 39 миллионов выделяют на ремонт сетей водоотведения, два миллиона потратят на оборудование бассейна в «Рязанском городском Дворце детского творчества», 1,7 миллиона направят на оборудование нерегулируемых пешеходным переходы.

Кроме того, около 500 тысяч направят на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и 1,7 миллиона на денежное поощрение для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.