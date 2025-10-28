Пожар на крыше многоэтажки в Рязани потушили

По словам местных жителей, возгорание на крыше многоэтажки в районе Мервино потушили за 20 минут. «Дыма нет, все заняло примерно 20 минут», — отметил рязанец. Ранее появилось видео с места ЧП. Горел недостроенный дом.