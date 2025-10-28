В МЧС прокомментировали пожар в недостроенном доме в Рязани

Сообщение о возгорании на крыше строящейся многоэтажки в районе Мервино поступило в МЧС в 10:02 28 октября. На месте работает 5 единиц техники, 15 человек. Ранее появились кадры с места.