В МЧС прокомментировали пожар в недостроенном доме в Рязани
Сообщение о возгорании на крыше строящейся многоэтажки в районе Мервино поступило в МЧС в 10:02 28 октября. На месте работает 5 единиц техники, 15 человек. Ранее появились кадры с места.
