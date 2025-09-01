Рязань
В рязанском ЦПКиО построят высотную прогулочную тропу
Согласно проекту, высотная прогулочная тропа со смотровой площадкой появится в центре парка над павильонами между аллеями деревьев. «Верхний уровень прогулочного маршрута представляет собой воздушную тропу. Словно лентой маршрут охватывает основные доминанты рощи, позволяя непрерывно обойти все самое интересное. Воздушная прогулочная тропа берет свое начало у кольцевой двухрядной посадки деревьев», — указано в концепции. В рамках проведения работ в ЦПКиО обустроят детское пространство с «бесконечным игровым маршрутом», кафе с эксплуатируемой кровлей, спортивную площадку, участок для выгула собак, набережную и территорию перед Зеленым театром.

В Центральном парке культуры и отдыха Рязани построят высотную прогулочную тропу. Соответствующая информация содержится в новой концепции благоустройства территории.

Согласно проекту, высотная прогулочная тропа со смотровой площадкой появится в центре парка над павильонами между аллеями деревьев.

«Верхний уровень прогулочного маршрута представляет собой воздушную тропу. Словно лентой маршрут охватывает основные доминанты рощи, позволяя непрерывно обойти все самое интересное. Воздушная прогулочная тропа берет свое начало у кольцевой двухрядной посадки деревьев», — указано в концепции.

В рамках проведения работ в ЦПКиО обустроят детское пространство с «бесконечным игровым маршрутом», кафе с эксплуатируемой кровлей, спортивную площадку, участок для выгула собак, набережную и территорию перед Зеленым театром. У входа в парк со стороны улицы Братиславской установят павильон с «визит-центром», помещениями для размещения точек общественного питания и торговли, блоком санузлов с комнатой родителя и ребенка.

Входная группа со стороны улицы Пушкина и РГРТУ станет многофункциональным пространством с зоной отдыха для студентов университета. Кроме того, на участке намерены разместить амфитеатр, подпорные стенки со скамейками, городские качели и павильоны. У входа в парк около ЦСК расположится павильон проката, зона отдыха, амфитеатр, фонтан с сохранением модернистских скульптур, а на парковке появятся озелененные островки.

Напомним, на благоустройство ЦПКиО совладелец «Технониколь» и учредитель благотворительного фонда Сергей Колесников направит один миллиард рублей. Соответствующее соглашение подписали в 2024 году.

Позже на выполнение работ выделили еще 122 миллиона рублей.