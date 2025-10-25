Специалисты в России разработали новый способ обнаружения бактерий туляремии

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в состав сорбента входят мелкие магнитные частицы, которые связываются с бактериями туляремии. При проведении анализа почвы или воды эти частицы «притягивают» бактерии, если они присутствуют в образце. Такой метод, разработанный в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте, позволит специалистам быстрее и точнее диагностировать туляремию.

В Роспотребнадзоре сообщили о создании нового магнитного материала — магнитного иммуносорбента — для обнаружения в окружающей среде бактерий туляремии. Об этом написали в «Газете. ру» со ссылкой на пресс-релизе ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в состав сорбента входят мелкие магнитные частицы, которые связываются с бактериями туляремии. При проведении анализа почвы или воды эти частицы «притягивают» бактерии, если они присутствуют в образце. Такой метод, разработанный в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте, позволит специалистам быстрее и точнее диагностировать туляремию.

Справка:

Туляремия — опасное инфекционное заболевание, передающееся через укусы насекомых, контакт с зараженными животными, а также через воду и пищу. Возбудителем болезни является бактерия Francisella tularensis, известная как «малая чума».

Ранее рязанцам напоминали, как защитить себя от инфекции туляремии.