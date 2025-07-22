Рязанцам напомнили, как защитить себя от инфекции туляремии

С наступлением теплого сезона в Рязанской области вырос риск распространения туляремией. Роспотребнадзор у себя на сайте напомнил рязанцам, что туляремия представляет собой инфекционное заболевание, источником которого являются дикие животные, в основном грызуны. Уточняется, что более 60 видов мелких млекопитающих могут быть носителями этой инфекции, и заражение может произойти несколькими путями. Основные пути заражения включают трансмиссивный (через укусы насекомых), контактный (при взаимодействии с инфицированными грызунами), алиментарный (через зараженные продукты и воду) и аспирационный (при вдыхании загрязненной пыли). Симптомы заболевания могут проявляться в виде повышения температуры, головной боли, слабости и воспаления лимфатических узлов. Для предотвращения заболевания специалисты рекомендуют следующие меры: Иммунизация — прививка против туляремии является наиболее эффективным способом защиты и действует до 5 лет. Дератизация и дезинсекция — борьба с грызунами и кровососущими насекомыми. Использование средств защиты — применение репеллентов и накомарников для защиты от укусов. Содержание чистоты — регулярная уборка территорий и правильное хранение мусора. Безопасное хранение продуктов — защита от доступа грызунов к пище и воде. Избежание загрязненных продуктов — отказ от сбора ягод и грибов, поврежденных грызунами. Использование средств личной защиты — респираторов при проведении работ, сопровождающихся пылеобразованием. Соблюдение этих рекомендаций поможет рязанцам снизить риск заражения туляремией и сохранить здоровье.

С наступлением теплого сезона в Рязанской области вырос риск распространения туляремией. Роспотребнадзор у себя на сайте напомнил рязанцам, что туляремия представляет собой инфекционное заболевание, источником которого являются дикие животные, в основном грызуны.

Уточняется, что более 60 видов мелких млекопитающих могут быть носителями этой инфекции, и заражение может произойти несколькими путями.

Основные пути заражения включают трансмиссивный (через укусы насекомых), контактный (при взаимодействии с инфицированными грызунами), алиментарный (через зараженные продукты и воду) и аспирационный (при вдыхании загрязненной пыли). Симптомы заболевания могут проявляться в виде повышения температуры, головной боли, слабости и воспаления лимфатических узлов. Для предотвращения заболевания специалисты рекомендуют следующие меры:

Иммунизация — прививка против туляремии является наиболее эффективным способом защиты и действует до 5 лет. Дератизация и дезинсекция — борьба с грызунами и кровососущими насекомыми. Использование средств защиты — применение репеллентов и накомарников для защиты от укусов. Содержание чистоты — регулярная уборка территорий и правильное хранение мусора. Безопасное хранение продуктов — защита от доступа грызунов к пище и воде. Избежание загрязненных продуктов — отказ от сбора ягод и грибов, поврежденных грызунами. Использование средств личной защиты — респираторов при проведении работ, сопровождающихся пылеобразованием.

Соблюдение этих рекомендаций поможет рязанцам снизить риск заражения туляремией и сохранить здоровье.