Власти отреагировали на жалобы жителей на вырубку деревьев и стройку в Лесопарке

Около филиала национального центра «Россия» в рязанском Лесопарке пообещали высадить новые деревья. Комментарий минкультуры региона о благоустройстве при строительстве центра в Лесопарке появился после жалоб рязанцев на вырубку деревьев. Этот проект позволит создать комфортные места отдыха, поделились в министерстве. Зону вокруг здания облагородят и обязательно посадят новые деревья, подчеркнули в ведомстве. «Надеемся, что уникальное культурное пространство будет востребовано и любимо рязанцами, как благоустроенная по-соседству Рязанская ВДНХ», — добавили в комментарии. Напомним, в августе 2025 года стало известно, что в Рязани около Лесопарка построят филиал национального центра «Россия». Информация появилась на стендах, которые появились перед входом в Лесопарк.

