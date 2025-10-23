В Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Отбой угрозы атаки БПЛА на территории региона объявили в 15:38 23 октября. Опасность действовала 4 часа. Напомним, в ночь на 23 октября над Рязанской областью уничтожили 14 БПЛА. Осколки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, произошло возгорание. По словам губернатора, пострадавших при атаке на регион нет.