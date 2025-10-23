Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 167
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 334
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 402
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 985
Отбой угрозы атаки БПЛА на территории региона объявили в 15:38 23 октября. Опасность действовала 4 часа. Напомним, в ночь на 23 октября над Рязанской областью уничтожили 14 БПЛА. Осколки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, произошло возгорание. По словам губернатора, пострадавших при атаке на регион нет.

В Рязанской области отменили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Отбой угрозы атаки БПЛА на территории региона объявили в 15:38 23 октября.

Опасность действовала 4 часа.

Напомним, в ночь на 23 октября над Рязанской областью уничтожили 14 БПЛА. Осколки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, произошло возгорание. По словам губернатора, пострадавших при атаке на регион нет.