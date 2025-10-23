ПВО за ночь сбили 14 украинских беспилотников над территорией Рязанской области
Всего за ночь сбили 139 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Всего за ночь сбили 139 БПЛА, сообщили в Минобороны РФ, пишет телеканал «Звезда».
- 56 — над территорией Белгородской области.
- 22 — над территорией Брянской области.
- 21 — над территорией Воронежской области.
- 14 — над территорией Рязанской области.
- 13 — над территорией Ростовской области.
- Четыре — над территорией Республики Крым.
- По два — над территориями Волгоградской, Калужской, Орловской и Тамбовской областей.
- Один — над территорией Курской области.
Позже стало известно, что из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание.