Из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание
Из-за падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Рязанской области произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.
По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте происшествия работают оперативные службы.
Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий.
Напомним, над Рязанской областью уничтожили за ночь 14 БПЛА.