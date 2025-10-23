Из-за падения обломков БПЛА на рязанском предприятии произошло возгорание

Из-за падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в Рязанской области произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

По предварительной информации главы региона, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте происшествия работают оперативные службы.

Малков напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео с места происшествий.

Напомним, над Рязанской областью уничтожили за ночь 14 БПЛА.