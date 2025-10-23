Угроза БПЛА объявлена на территории Рязанской области

Опасность атаки беспилотников на территории Рязани и области объявили в 11:05 23 октября. Жителей региона просят покинуть улицу, найти укрытие и не подходить к окнам. Ранее над Рязанской областью уничтожили 14 БПЛА. Осколки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, произошло возгорание. По словам губернатора, пострадавших при атаке на регион нет.

