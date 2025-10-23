Рязанцы смогут записаться на регистрацию домашних животных через «Госуслуги»

В Рязанской области владельцам позволили записываться на регистрацию домашних животных через «Госуслуги». Соответствующие изменения внесли в постановление главного управления ветеринарии региона.
По новым правилам, владелец может записать питомца на регистрацию онлайн через «Госуслуги», определить удобное время и дату для визита в учреждении ветеринарии.
Отмечается, что поданное заявление регистрируется автоматически.
После визита в клинику и проведения процедуры владелец может в личном кабинете на портале «Госуслуг» в течение трех рабочих дней получить выписку из реестра домашних животных Рязанской области.
Изменения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Ранее владельцы могли подать заявления только лично через МФЦ или учреждения ветеринарии. Напомним, порядок регистрации домашних животных на территории региона установили в августе 2024 года.