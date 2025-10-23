Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов

Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов. Об этом 23 октября сообщает РБК со ссылкой на представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутата Госдумы Шамсаила Саралиева.

Отмечается, что Россия получила 31 тело, Украина — 1000 тел.

В ближайшее время, как уточнили в публикации, начнется идентификация.

Напомним, 18 сентября также состоялся обмен. РФ получила 24 тела военных, Украина — 1000.