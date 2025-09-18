Россия передала Украине 1000 тел погибших военных
Отмечается, что украинская сторона передала РФ 24 тела российских военнослужащих. Это был первый за последний месяц обмен телами. Отмечается, что в ближайшее время начнется идентификация погибших.
Россия передала Украине 1000 тел погибших военных. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что украинская сторона передала РФ 24 тела российских военнослужащих. Это был первый за последний месяц обмен телами.
Отмечается, что в ближайшее время начнется идентификация погибших.