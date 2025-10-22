Рязанцы сообщили о прорыве трубы в школе

Отмечается, что инцидент произошел в школе № 1. «Сначала отопления не было, а после „починки“ произошел прорыв», — сообщили рязанцы. Официально информацию не комментировали. Ранее стало известно, что ученики школы № 1 в Рязани будут учиться в две смены. Это решение приняли в связи с тем, что часть кабинетов, расположенных в учреждении на улице Горького, дом № 51, не будут использоваться в учебном процессе из-за проведения мониторинга технического состояния данной части здания.

Кроме того, сообщалось, что в школе нужно провести капремонт фасада и крыши, а также всего здания.