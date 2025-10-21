В Белом доме высказались о встрече Путина и Трампа

«Президент США Дональд Трамп не планирует встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время», — сообщили в Белом доме. Ранее в Кремле заявляли, что для встречи двух лидеров выбрали Венгрию.