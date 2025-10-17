В Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Венгрию

Решение о месте саммита было принято обоюдно и отражает взаимное согласие сторон. Выбор Будапешта связан с особой позицией в рамках НАТО и Евросоюза — Венгрия демонстрирует суверенность и независимость в отстаивании своих интересов, что вызывает уважение у мировых лидеров.

В Кремле объяснили, почему для встречи Путина и Трампа выбрали Венгрию. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, решение о месте саммита было принято обоюдно и отражает взаимное согласие сторон.

Он подчеркнул, что выбор Будапешта связан с особой позицией в рамках НАТО и Евросоюза — Венгрия демонстрирует суверенность и независимость в отстаивании своих интересов, что вызывает уважение у мировых лидеров.