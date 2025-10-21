Трамп заявил, что Киеву не стоит рассчитывать на ракетные поставки

Президент США Дональд Трамп сообщил главе Украины Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время Киев не должен рассчитывать на поставки ракет Tomahawk. Об этом информирует газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимного американского чиновника. По его словам, Трамп подчеркнул, что дальнобойные ракеты Tomahawk не будут доступны Украине в скором времени, что может повлиять на планы украинского руководства в контексте текущей безопасности и обороны страны.

Ранее Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией.