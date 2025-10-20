Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией
Президент США также заявил, что Путин и Зеленский «по-настоящему ненавидят друг друга», что осложняет заключение мирной сделки. По его мнению, мира при этом все-таки выйдет добиться.
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. Его цитирует ТАСС.
Президент США также заявил, что Путин и Зеленский «по-настоящему ненавидят друг друга», что осложняет заключение мирной сделки.
По его мнению, мира при этом все-таки выйдет добиться.