Рязанское правительство одобрило увеличение прожиточного минимума в регионе

Документ на заседании правительства представил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский. Он отметил, что прожиточный минимум в Рязанской области в 2026 году увеличится практически на 7%. Напомним, согласно документу, величина прожиточного минимума на душу населения составит 16 тысяч 856 рублей (увеличится на 1074 рубля), для трудоспособного населения — 18 тысяч 373 рубля (+1171), для пенсионеров — 14 тысяч 496 рублей (+923), для детей — 16 тысяч 350 рублей (+1041).

