Рязанцы возмутились состоянием улицы Аллейной
По словам местной жительницы, на участке дороги постоянно грязь, ямы и горы мусора. «Жители не раз обращались в администрацию с просьбой провести элементарный ремонт, однако ответ всегда был один: „сделаем в течение лета“. Несмотря на многочисленные обращения, администрация закрывает глаза на проблему и делает вид, что ничего не происходит», — говорится в сообщении. Женщина добавила, что в этом месте ежедневно ходят дети и взрослые, особенно тяжело передвигаться пожилым людям.
