Рязанцы снова сообщили о ржавой воде из-под крана

Рязанцы снова сообщили о ржавой воде из-под крана, на этот раз в доме на улице Черновицкой. Фото и комментарий опубликовали под постами в соцсетях у губернатора. По словам комментатора, грязную горячую воду наблюдают уже четвертый день. Снимок сделали на улице Черновичкой 2/79. Житель связал это с включением отопления. «Каждый год такая история», — отметил он. Ранее рязанцы сообщили о ржавой воде на улице Пушкина.

