Рязанцы пожаловались на ржавую воду из-под крана
По словам жителей, ржавая вода течёт из кранов на улице Пушкина. «Помыться или приготовить еду невозможно. Что это вообще? Отопление до сих пор не включили, в доме холодно, люди мёрзнут. Даже чтобы согреться, воду использовать нельзя. При этом квитанции приходят вовремя и с большими суммами», — отметила рязанка.
Рязанцы пожаловались на ржавую воду из-под крана. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили читатели.
По словам жителей, ржавая вода течёт из кранов на улице Пушкина.
«Помыться или приготовить еду невозможно. Что это вообще? Отопление до сих пор не включили, в доме холодно, люди мёрзнут. Даже чтобы согреться, воду использовать нельзя. При этом квитанции приходят вовремя и с большими суммами», — отметила рязанка.