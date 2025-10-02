Рязанцы пожаловались на ржавую воду из-под крана

По словам жителей, ржавая вода течёт из кранов на улице Пушкина. «Помыться или приготовить еду невозможно. Что это вообще? Отопление до сих пор не включили, в доме холодно, люди мёрзнут. Даже чтобы согреться, воду использовать нельзя. При этом квитанции приходят вовремя и с большими суммами», — отметила рязанка.