Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
Чтв, 16
Птн, 17
11°
ЦБ USD 78.84 -1.12 16/10
ЦБ EUR 91.73 -0.95 16/10
Нал. USD 80.01 / 80.00 15/10 17:55
Нал. EUR 93.51 / 94.20 15/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 886
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 744
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 478
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 319
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На активиста ВООПИиК Игоря Кочеткова в Рязани возбудили еще одно уголовное дело после заявлений в суде
Проведенная судебная экспертиза признала слова об «экоциде» в речи Игоря Кочеткова в суде «распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство» директора компании-застройщика. Санкция этой статьи 128.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. ОМВД России по Московскому району Рязани возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица. Однако известно, что именно Игорь Кочетков публично озвучил обвинение в «экоциде», а именно строительстве школы на земельном участке, якобы зараженным отходами промышленного производства, рассказал РЗН. Инфо заявитель и директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

На активиста ВООПИиК Игоря Кочеткова в Рязани возбудили еще одно уголовное дело после его заявлений в суде об «экоциде». Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела ОМВД России по Московскому району, датированного 8 октября 2025 года.

В Московском районном суде Рязани, где рассматривался иск активиста о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода, прозвучали заявления зампредседателя Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игоря Кочеткова. Он обвинил руководство рязанского застройщика в совершении особо тяжкого преступления —"экоцида".

В Московском районном суде этот иск отклонили. Затем Рязанский областной суд отклонил и апелляционную жалобу Кочеткова, оставив решение первой инстанции в силе.

Согласно материалам уголовного дела, проведенная судебная экспертиза признала слова об «экоциде» в речи в суде «распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, соединенных с обвинением в совершении особо тяжкого преступления» в отношении директора компании-застройщика. Санкция этой статьи 128.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

По данному факту в ОМВД России по Московскому району Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Однако известно, что именно Игорь Кочетков публично озвучил обвинение в «экоциде», а именно строительстве школы на земельном участке, якобы зараженным отходами промышленного производства, рассказал РЗН. Инфо заявитель и директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Отметим, это не первое уголовное дело о клевете, которое вменяют активисту ВООПИиК. Из постановления Советского суда об удовлетворении обыска в помещениях, которые принадлежат региональному отделению ВООПИиК, следует, что 7 июля 2025 года следственными органами возбуждено уголовное дело по факту распространения в сети информации, порочащей деловую репутацию компании-застройщика. Фигурантом дела стал заместитель председателя рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков.