На активиста ВООПИиК Игоря Кочеткова в Рязани возбудили еще одно уголовное дело после заявлений в суде

Проведенная судебная экспертиза признала слова об «экоциде» в речи Игоря Кочеткова в суде «распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство» директора компании-застройщика. Санкция этой статьи 128.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. ОМВД России по Московскому району Рязани возбудили уголовное дело в отношении неустановленного лица. Однако известно, что именно Игорь Кочетков публично озвучил обвинение в «экоциде», а именно строительстве школы на земельном участке, якобы зараженным отходами промышленного производства, рассказал РЗН. Инфо заявитель и директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

На активиста ВООПИиК Игоря Кочеткова в Рязани возбудили еще одно уголовное дело после его заявлений в суде об «экоциде». Это следует из постановления о возбуждении уголовного дела ОМВД России по Московскому району, датированного 8 октября 2025 года.

В Московском районном суде Рязани, где рассматривался иск активиста о признании недействительным выдачи разрешения на строительство домов в районе шпалозавода, прозвучали заявления зампредседателя Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игоря Кочеткова. Он обвинил руководство рязанского застройщика в совершении особо тяжкого преступления —"экоцида".

В Московском районном суде этот иск отклонили. Затем Рязанский областной суд отклонил и апелляционную жалобу Кочеткова, оставив решение первой инстанции в силе.

Согласно материалам уголовного дела, проведенная судебная экспертиза признала слова об «экоциде» в речи в суде «распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, соединенных с обвинением в совершении особо тяжкого преступления» в отношении директора компании-застройщика. Санкция этой статьи 128.1 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

По данному факту в ОМВД России по Московскому району Рязани было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица. Однако известно, что именно Игорь Кочетков публично озвучил обвинение в «экоциде», а именно строительстве школы на земельном участке, якобы зараженным отходами промышленного производства, рассказал РЗН. Инфо заявитель и директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Отметим, это не первое уголовное дело о клевете, которое вменяют активисту ВООПИиК. Из постановления Советского суда об удовлетворении обыска в помещениях, которые принадлежат региональному отделению ВООПИиК, следует, что 7 июля 2025 года следственными органами возбуждено уголовное дело по факту распространения в сети информации, порочащей деловую репутацию компании-застройщика. Фигурантом дела стал заместитель председателя рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Кочетков.