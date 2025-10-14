В Рязани отремонтируют здание художественного училища на улице Ленина

На проведение первоочередных ремонтных работ учебного корпуса выделили 14 миллионов 621 тысячу рублей. Согласно документам, подрядчик заменит полы, оконные и дверные блоки, подвесные потолки, розетки и выключатели, радиаторы отопления, очистит поверхности стен, выравняет их и окрасит. Работы выполнят в шести кабинетах и актовом зале. Также подрядчику необходимо отремонтировать лестницы и кровлю. В документах отмечается, что финансирование объекта планируется осуществить в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры».

В Рязани отремонтируют здание художественного училища имени Георгия Вагнера, которое располагается по адресу улица Ленина, дом 32. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Работы нужно выполнить в течение 40 календарных дней с даты подписания договора.

Заказчиком выступило ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера».

Напомним, с февраля 2025 года учебное заведение возглавляет Сергей Горчаков. Он окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «Изобразительное искусство и черчение».

Фото: сервис «Яндекс Карты»