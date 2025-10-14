Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 79.96 -0.89 15/10
ЦБ EUR 92.68 -1.24 15/10
Нал. USD 80.61 / 81.28 14/10 17:35
Нал. EUR 94.01 / 95.00 14/10 17:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 695
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 670
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 396
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 250
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани отремонтируют здание художественного училища на улице Ленина
На проведение первоочередных ремонтных работ учебного корпуса выделили 14 миллионов 621 тысячу рублей. Согласно документам, подрядчик заменит полы, оконные и дверные блоки, подвесные потолки, розетки и выключатели, радиаторы отопления, очистит поверхности стен, выравняет их и окрасит. Работы выполнят в шести кабинетах и актовом зале. Также подрядчику необходимо отремонтировать лестницы и кровлю. В документах отмечается, что финансирование объекта планируется осуществить в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры».

В Рязани отремонтируют здание художественного училища имени Георгия Вагнера, которое располагается по адресу улица Ленина, дом 32. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

На проведение первоочередных ремонтных работ учебного корпуса выделили 14 миллионов 621 тысячу рублей. Согласно документам, подрядчик заменит полы, оконные и дверные блоки, подвесные потолки, розетки и выключатели, радиаторы отопления, очистит поверхности стен, выравняет их и окрасит. Работы выполнят в шести кабинетах и актовом зале.

Также подрядчику необходимо отремонтировать лестницы и кровлю.

В документах отмечается, что финансирование объекта планируется осуществить в рамках региональной госпрограммы «Развитие культуры».

Работы нужно выполнить в течение 40 календарных дней с даты подписания договора.

Заказчиком выступило ГАПОУ «Рязанское художественное училище им. Г. К. Вагнера».

Напомним, с февраля 2025 года учебное заведение возглавляет Сергей Горчаков. Он окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «Изобразительное искусство и черчение».

Фото: сервис «Яндекс Карты»