Рязанское художественное училище возглавил новый директор
Он окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «Изобразительное искусство и черчение». Опыт его управленческой деятельности — около 18 лет.
Рязанское художественное училище возглавил новый директор. Об этом сообщает минкультуры Рязанской области.
В пятницу, 14 февраля, замминистра культуры Рязанской области Наталья Кравченко официально представила коллективу образовательного учреждения культуры нового директора — Сергея Горчакова.
Он окончил Омский государственный педагогический университет по специальности «Изобразительное искусство и черчение». Опыт его управленческой деятельности — около 18 лет.