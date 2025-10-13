За неделю при пожарах в Рязанской области пострадали семь человек

Всего за неделю потушили 30 пожаров. Из них 17 — техногенные, 13 — загорания мусора. Огнем уничтожено и повреждено 12 строений, одна единица техники. Напомним, один из пожаров произошел 8 октября из-за утечки газа в Старожиловском районе. Пострадали пять человек, трое из них — дети. Объявлен сбор помощи. 10 октября горела квартира в жилом доме на улице Гоголя, эвакуировали 12 человек.

