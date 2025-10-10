В Рязани на улице Гоголя вспыхнул пожар

В Рязани произошел пожар. Об этом пишут в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Очевидцы уточняют, что горит дом на улице Гоголя, 52 к.1. Подробностей пока нет.

По данным МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в 7:43, а потушить пожар удалось к 8:08.

Известно, что 12 человек были эвакуированы.

Фото: Рязань. Происшествия