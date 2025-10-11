Больше 500 рязанцев поучаствовали во втором общегородском субботнике

Рязанцы убирали мусор и листву, спиливали аварийные деревья и приводили в порядок территорию в парке имени Гагарина, сквере на Скорбященском мемориальном комплексе, Михайловском шоссе, сквере Быстрец на Касимовском шоссе, в районе около дома № 11 на Московском шоссе (возле ТРЦ «Барс»). Также территорию убрали обочину от Славянского проспекта до улицы Телевизионная, территорию около Конюшенного двора, а также проезд Белинского, дом № 7. В уборке также была задействована специализированная техника.

В Рязани прошел второй общегородской субботник осеннего месячника благоустройства. Об этом сообщили на сайте администрации города 11 октября.

В мероприятии приняли участие более 500 человек — сотрудники предприятий, представители администрации, общественных организаций и жители города, говорится в публикации.

Рязанцы убирали мусор и листву, спиливали аварийные деревья и приводили в порядок территорию в парке имени Гагарина, сквере на Скорбященском мемориальном комплексе, Михайловском шоссе, сквере Быстрец на Касимовском шоссе, в районе около дома № 11 на Московском шоссе (возле ТРЦ «Барс»). Также территорию убрали обочину от Славянского проспекта до улицы Телевизионная, территорию около Конюшенного двора, а также проезд Белинского, дом № 7.

В уборке также была задействована специализированная техника.

Напомним, с 1 октября в Рязани объявлен осенний месячник по благоустройству города.

Следующие субботники запланированы на 18 и 25 октября. Посмотреть локации можно на онлайн карте.