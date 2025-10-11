Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
14°
Вск, 12
10°
Пнд, 13
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 82.15 / 82.17 11/10 08:03
Нал. EUR 96.00 / 96.65 11/10 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
Вчера 14:15
1 029
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 486
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 141
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 057
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Больше 500 рязанцев поучаствовали во втором общегородском субботнике
Рязанцы убирали мусор и листву, спиливали аварийные деревья и приводили в порядок территорию в парке имени Гагарина, сквере на Скорбященском мемориальном комплексе, Михайловском шоссе, сквере Быстрец на Касимовском шоссе, в районе около дома № 11 на Московском шоссе (возле ТРЦ «Барс»). Также территорию убрали обочину от Славянского проспекта до улицы Телевизионная, территорию около Конюшенного двора, а также проезд Белинского, дом № 7. В уборке также была задействована специализированная техника.

В Рязани прошел второй общегородской субботник осеннего месячника благоустройства. Об этом сообщили на сайте администрации города 11 октября.

В мероприятии приняли участие более 500 человек — сотрудники предприятий, представители администрации, общественных организаций и жители города, говорится в публикации.

Рязанцы убирали мусор и листву, спиливали аварийные деревья и приводили в порядок территорию в парке имени Гагарина, сквере на Скорбященском мемориальном комплексе, Михайловском шоссе, сквере Быстрец на Касимовском шоссе, в районе около дома № 11 на Московском шоссе (возле ТРЦ «Барс»). Также территорию убрали обочину от Славянского проспекта до улицы Телевизионная, территорию около Конюшенного двора, а также проезд Белинского, дом № 7.

В уборке также была задействована специализированная техника.

Напомним, с 1 октября в Рязани объявлен осенний месячник по благоустройству города.

Следующие субботники запланированы на 18 и 25 октября. Посмотреть локации можно на онлайн карте.