В Рязани с 1 октября пройдет осенний месячник по благоустройству города

Глава администрации Виталий Артемов подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, планируется уборка улиц, дворов, общественных пространств, ликвидация незаконных свалок, спил аварийных деревьев и другие работы. К участию в масштабной уборке приглашают сотрудников предприятий и организаций, представителей органов власти, учреждений социальной сферы, общественных объединений и всех желающих. Основные общегородские субботники пройдут 4, 11, 18 и 25 октября.